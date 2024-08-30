XII летняя спартакиада учащихся России по дзюдо прошла в Армавире (Краснодарский край). В соревнованиях приняли участие около 700 юных спортсменов от 14 до 16 лет. Представители Владимирской

XII летняя спартакиада учащихся России по дзюдо прошла в Армавире (Краснодарский край). В соревнованиях приняли участие около 700 юных спортсменов от 14 до 16 лет. Представители Владимирской области получили бронзовые медали. В первый день спартакиады отличились воспитанники ковровской спортшколы олимпийского резерва имени Сергея Рыбина. Максим Иванюк завоевал третье место в весовой категории до 46 кг,