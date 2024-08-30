Деньги якобы предназначались для взяток полицейским.

Во Владимире силовики задержали двух 28-летних адвокатов. Юристов обвиняют в покушении на мошенничество в особом крупном размере.Молодые специалисты состояли в Муромской и Владимирской областной коллегий адвокатов №1 адвокатской палаты региона. Подробности махинаций — в тексте .Деньги на взяткиВ нечистой истории оказались замешаны четыре человека — два адвоката, ранее задержанный за наркотики мужчина и его знакомый, которого юристы и хотели «развести на деньги».В расследовании участвуют сотрудники региональных управлений Следственного комитета и ФСБ. Как уточнили правоохранители, с июля 2023 года адвокат из Владимирской коллегии представлял интересы их общего знакомого. Ранее мужчину задержали с наркотиками. В январе 2024 года у знакомых юристов возникла преступная схема — запугать приятеля задержанного. Адвокаты сообщили мужчине, что полиция готовится привлечь и его по наркотической статье.В региональном ФСБ отметили, что подозревамые подготовили фальшивые документы для того, чтобы знакомый им поверил и перевел деньги. Юристы попросили 3 млн рублей якобы на взятки для полиции. Они пообщали: мужчину не привлекут к уголовной ответственности. На самом деле их знакомый и не был фигурантом дела.Находятся под стражейОдин из адвокатов назначил мужчине личную встречу. Потерпевший должен был передать деньги на проспекте Ленина 23 апреля. Когда юрист получил сумму, его задержали оперативники.«По ходатайству следователя судом оба фигуранта заключены под стражу. Наложен арест на автомобиль одного из них стоимостью 1,3 млн рублей. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении бывшего адвоката будет выделено в отдельное производство», — уточнили в СУ СКР по Владимирской области.Как уточнили в ведомстве 29 августа, сейчас расследование уголовного дела продолжается.Напомним, что в получении взятки . По версии следствия, он подписал акт о выполнении работ на объекте взамен на путевку в Сочи для себя и супруги.