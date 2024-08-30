Об этом сообщили в пресс-служба Правительства Владимирской области.

Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает о прогрессе программы, инициированной губернатором Александром Авдеевым, касающейся субсидий на установку индивидуального газового оборудования в многоквартирных домах.Эта мера поддержки начала действовать с 1 января 2023 года и направлена на отказ от устаревших и неэффективных котельных. Переход на индивидуальное газовое отопление позволит гражданам значительно снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги.На сегодняшний день работы уже завершены в 44 квартирах в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Селивановском, Собинском и Судогодском районах. Жители получили выплаты на сумму 7,5 млн рублей. Также планируется перевести еще 334 квартиры на новый формат отопления, на что предусмотрено 57 млн рублей субсидий, как уточнили в пресс-службе регионального правительства.Компенсации предоставляются в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 09.02.2022 № 59. Следует отметить, что перевод квартир на газовое отопление возможен только при полном согласии всех собственников в доме по итогам общего собрания.