Еще одна группа беженцев из пострадавшей Курской области приедет в наш регион, сообщил губернатор. Оттуда уже прибыли 200 человек, в том числе семь юных спортсменов и тренер. Сегодня ближе к

Еще одна группа беженцев из пострадавшей Курской области приедет в наш регион, сообщил губернатор. Оттуда уже прибыли 200 человек, в том числе семь юных спортсменов и тренер. Сегодня ближе к ночи во Владимирскую область приедут еще 46 курян, среди них – 17 детей. Группу сопровождает сотрудник МЧС и медик Алексей Чернышев. Гостей разместят в хостеле