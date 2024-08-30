По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 30-летний житель Юрьев-Польского района.
По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 30-летний житель Юрьев-Польского района. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Правоохранители выяснили, что фигурант и его приятель распивали алкогольные напитки. Во время застолья обвиняемый предложил собутыльнику зарегистрироваться в букмекерском приложении и сделать ставку на спорт. Потерпевший согласился и предоставил свои паспортные данные. Мужчины ничего не выиграли.
Вскоре обвиняемый использовал личные данные приятеля и взял кредит на его имя. Деньги он потратил на свои нужды.
В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Юрьев-Польского района передано в суд.