По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 30-летний житель Юрьев-Польского района.

По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 30-летний житель Юрьев-Польского района. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что фигурант и его приятель распивали алкогольные напитки. Во время застолья обвиняемый предложил собутыльнику зарегистрироваться в букмекерском приложении и сделать ставку на спорт. Потерпевший согласился и предоставил свои паспортные данные. Мужчины ничего не выиграли.Вскоре обвиняемый использовал личные данные приятеля и взял кредит на его имя. Деньги он потратил на свои нужды.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Юрьев-Польского района передано в суд.