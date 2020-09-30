До какого числа можно переходить на карту «Мир»? Пока не могу ее оформить, боюсь, что опоздаю и пенсию не смогу получить. Пока я получаю деньги на почте. Елена Михайловна Миронова, ..

До какого числа можно переходить на карту «Мир»? Пока не могу ее оформить, боюсь, что опоздаю и пенсию не смогу получить. Пока я получаю деньги на почте.Елена Михайловна Миронова, пенсионеркаНа вопрос отвечает директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.- Большинство пенсионеров уже были переведены на карту "Мир". Но есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря.Но жителям региона лучше не ждать декабря. Если же владимирцы привыкли получать пенсионные выплаты любыми другими способами, включая наличные или на банковские счета без использования платежных карт, то этого права они не лишаются и будут продолжать получать деньги без изменений.