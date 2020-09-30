В Белоруссии идет активный процесс изменения общества и власти. Президенту Александру Лукашенко нет смысла оставаться в республике, заявил руководитель аналитического центра Стратегия Леонид Заико.

В Белоруссии идет активный процесс изменения общества и власти. Президенту Александру Лукашенко нет смысла оставаться в республике, заявил руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.По словам эксперта, в последние месяцы белорусский народ стал вести себя как полноценный субъект политики, чем сильно удивил власть. В верхах надеялись, что президентские выборы пройдут спокойно, граждане примут победу Александра Лукашенко без возмущения.Происходящее в стране можно назвать "переформатированием общества", рассказал Заико. К первой его фазе относятся демонстрации и забастовки. Второй этап характеризуется давлением на силовиков. Им не будут продавать товары в магазинах, их детей в школах начнут травить.За этим последует дискуссия, диалог на уровне регионов. Общество и власть начнут обсуждать способы противодействия беспределу. Главной помехой открытому разговору может стать действующий лидер , отметил глава аналитического центра.Единственный правильный сценарий развития событий – это отъезд президента из Белоруссии. Политик может отправиться в Китай или Россию – его везде радушно примут. "Оставаться ему нет смысла. Это больно, смешно и глупо", – заключил эксперт.Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. Первое место занял Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали более 80% граждан. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила всего 10% поддержки.