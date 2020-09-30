Банк России продлил перевод пенсионеров на карты “Мир” до конца года. Связано это с пандемией. Изначально перевести пожилых россиян на национальную платежную систему должны были до 1

Банк России продлил перевод пенсионеров на карты “Мир” до конца года. Связано это с пандемией. Изначально перевести пожилых россиян на национальную платежную систему должны были до 1 июля. Позже срок отложили до 1 октября. Теперь же по решению Банка России оформить карту для социальных выплат можно до 31 декабря этого года. «Мы видим, что большинство