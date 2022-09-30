В 15 часов по Москве Владимир Путин, перед подписанием документов о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, выступил перед губернаторами и федеральными чиновниками. ..

В 15 часов по Москве Владимир Путин, перед подписанием документов о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, выступил перед губернаторами и федеральными чиновниками. В числе прочего он призвал Украину к миру.Итоги мероприятия, состоявшегося в Кремле, прокомментировал глава 33-го региона. По его мнению, произошло воссоединение страны со значительной частью исторической Новороссии."Прошлое перечисленных территорий с 18 века связано с Россией. Решение о присоединении зрело годами, оно осознанное и прочувствованное. Недаром на референдуме за проголосовало 87–99% населения ЛДНР и Запорожской и Херсонской областей. Это миллионы человек", - написал владимирский губернатор.Сегодня Россия стала не просто больше, она набирает мощь. Мы вновь единый народ, резюмировал Александр Авдеев.