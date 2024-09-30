Похолодание в регионе началось с 30 сентября.

С 30 сентября во Владимирской области началось похолодание. Днем столбики термометров покажут максимум +12 градусов. Жители задаются вопросом: когда начнется отопительный сезон?Коммунальщики напоминают, что среднесуточная температура воздуха должна быть +8 градусов на протяжении пяти дней.После власти принимают решение о включении батарей. В первую очередь — в социальных объектах. Речь идет о школах, детских садах, образовательных, спортивных, культурных и медицинских учреждениях. Далее будут подключать жилой сектор.Как правило, во Владимирской области отопление включают в конце сентября. Год назад аномальной теплое начало осени отсрочило подключение до 2 октября.Мы сообщим, когда власти подпишут соответствующее постановление.Ранее стал известен .