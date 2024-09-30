42-летний житель Мурома лишился свободы на год и 10 месяцев за публичный призыв к экстремизму через интернет. Дело в том, что мае и декабре мужчина постил в своих соцсетях призывы избивать

42-летний житель Мурома лишился свободы на год и 10 месяцев за публичный призыв к экстремизму через интернет. Дело в том, что мае и декабре мужчина постил в своих соцсетях призывы избивать госслужащих, рассказали в пресс-службе Муромского горсуда. Если конкретнее, то муромлянин желал плохого сотрудникам полиции, работникам или служащим госорганизаций в сферах управления, здравоохранения, образования и