Учитель русского языка и литературы гимназии №3— Татьяна Ковалева— вышла в финал конкурса «Учитель года России — 2024». В Саратове завершился первый тур заключительного этапа соревнования.

Учитель русского языка и литературы гимназии №3— Татьяна Ковалева— вышла в финал конкурса «Учитель года России — 2024». В Саратове завершился первый тур заключительного этапа соревнования. 90 лучших педагогов России на протяжении недели делились своим опытом, проводили открытые уроки и отвечали на педагогические вопросы. В интервью нашему телеканалу Татьяна Ковалева рассказала, как проходила подготовка к