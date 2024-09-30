Советский Союз существовал с 1922 по 1991 годы. За это время было снято 7250 фильмов для широкого кинопроката. Среди них были и культовые, и малоизвестные картины. Давайте вспомним советские киношедевры по именам главных героев.
Советский Союз существовал с 1922 по 1991 годы. За это время было снято 7250 фильмов для широкого кинопроката. Среди них были и культовые, и малоизвестные картины. Давайте вспомним советские киношедевры по именам главных героев.
1. Наркис Михайлович Родимцев
А – "Осенний марафон";
Б – "Опасный возраст";
В – "Берегись автомобиля".
2. Валентин Михайлович Сидорин
А – "Гараж";
Б – "Старые стены";
В – "Дело было в Пенькове".
3 – Василий Егорович Кузякин
А – "Любовь и голуби";
Б – "Соломенная шляпка";
В – "Не горюй!".
4 – Серафим Иванович Огурцов
А – "Карнавал";
Б – "Карнавальная ночь";
В – "Артистка из Грибова".
5 – Валико Константинович Мизандари
А – "Мимино";
Б – "Кин-дза-дза!";
В – "Я, бабушка, Илико и Илларион".
6 – Платон Сергеевич Рябинин
А – "Старые клячи";
Б – "Иди и смотри!"
В – "Вокзал для двоих".
7 – Георгий Николаевич Прокудин
А – "Печки-лавочки";
Б – "Калина красная";
В – "Не может быть!".
ОТВЕТЫ
1 – Б – "Опасный возраст"; 2 –
А – "Гараж"; 3 – А – "Любовь и голуби"; 4 – Б – "Карнавальная ночь"; 5 -А – "Мимино";В – "Вокзал для двоих". 6 –
В – "Вокзал для двоих"; 7 – Б – "Калина красная"