Советский Союз существовал с 1922 по 1991 годы. За это время было снято 7250 фильмов для широкого кинопроката. Среди них были и культовые, и малоизвестные картины. Давайте вспомним советские киношедевры по именам главных героев.

Советский Союз существовал с 1922 по 1991 годы. За это время было снято 7250 фильмов для широкого кинопроката. Среди них были и культовые, и малоизвестные картины. Давайте вспомним советские киношедевры по именам главных героев.1. Наркис Михайлович РодимцевА – "Осенний марафон";Б – "Опасный возраст";В – "Берегись автомобиля".2. Валентин Михайлович СидоринА – "Гараж";Б – "Старые стены";В – "Дело было в Пенькове".3 – Василий Егорович КузякинА – "Любовь и голуби";Б – "Соломенная шляпка";В – "Не горюй!".4 – Серафим Иванович ОгурцовА – "Карнавал";Б – "Карнавальная ночь";В – "Артистка из Грибова".5 – Валико Константинович МизандариА – "Мимино";Б – "Кин-дза-дза!";В – "Я, бабушка, Илико и Илларион".6 – Платон Сергеевич РябининА – "Старые клячи";Б – "Иди и смотри!"В – "Вокзал для двоих".7 – Георгий Николаевич ПрокудинА – "Печки-лавочки";Б – "Калина красная";В – "Не может быть!".ОТВЕТЫ1 – Б – "Опасный возраст"; 2 –А – "Гараж"; 3 – А – "Любовь и голуби"; 4 – Б – "Карнавальная ночь"; 5 -А – "Мимино";В – "Вокзал для двоих". 6 –В – "Вокзал для двоих"; 7 – Б – "Калина красная"