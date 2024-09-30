После проверки весной этого года было выявлено много дефектов.

Спортивная школа «Сигнал» в Коврове Владимирской области, которая находилась в аварийном состоянии, наконец-то была отремонтирована после судебного решения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону.После прошедшей проверки весной этого года было выявлено много дефектов, включая нарушения целостности покрытия на потолке зала бассейна и на наружной стене спортзала. Прокуратура Владимирской области направила иск в суд, требуя выполнить ремонтные работы. Требования были исполнены.Напомним, ранее мы писали, что