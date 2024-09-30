Подросток сможет находиться в длительном периоде ремиссии.

Врачи педиатрического отделения №1 областной детской клинической больницы Владимира помогли подростку вылечить тяжелейшую форму псориаза. Ребенок получил помощь, используя новый генно-инженерный препарат.Благодаря этой терапии бляшки на коже пациента исчезли, цвет кожи вернулся к обычному бледному, и у подростка исчезли ощущения зуда и дискомфорта. Хотя псориаз является хроническим заболеванием, полного излечения от него пока нет, но теперь подросток сможет находиться в длительном периоде ремиссии.Напомним, ранее мы писали, что