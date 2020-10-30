Для координации поисков они создали группу Вконтакте.

Для продолжения поиска Савелия Роговцева очень не хватает добровольцев, сообщают пользователи соцсетей.«Хоть активный поиск и закончен, но никак нельзя его прекращать полностью. Мы просим вас не оставаться равнодушными. Понимаем, многие уже отчаялись, некоторые не видят смысла, устали, но мы должны найти Саву в любом случае! Мы ищем маленького ребёнка, которого очень все любят и ждут дома», - пишут волонтёры.Всех желающих помочь они приглашают присоединиться к .Она создана для координации поиска. В ней не будет никакой информации, подробностей и фото. Только время и место сбора.Это сделано это в целях безопасности. Нельзя исключать факта, что возможный преступник может читать и следить за развитием событий.