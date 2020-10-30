Депутаты ЗакСобрания обеспокоились судьбой аэропорта.

Депутаты ЗакСобрания обеспокоились судьбой аэропорта Семязино. Они планируют направить губернатору региона обращение, цель которого – изыскать 45 млн рублей на содержание аэропорта. На базе объекта на постоянной основе базируется государственное бюджетное учреждение «Владимирская база авиационной охраны лесов», подведомственное департаменту лесного хозяйства.Для решения своих задач аэропорт используют МЧС и Минобороны. Кроме того, планируется, что в будущем его задействуют для полётов коммерческих авиалиний. На 2021 год федеральный бюджет урезал финансирование по линии департамента на 45 миллионов рублей — эти деньги как раз и планировались на содержание и обслуживание аэропорта.(Фото: Pixabay)