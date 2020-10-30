Ирина Лопанова награждена знаком отличия «За благодеяние» за активную волонтерскую деятельность и реализацию социально значимых проектов.

Координатор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», педагог Владимирского базового медицинского колледжа Ирина Лопанова награждена знаком отличия «За благодеяние» за активную волонтерскую деятельность и реализацию социально значимых проектов.При активном участии Ирины Лопановой и владимирских волонтеров-медиков в период первой волны Covid-19 во Владимирской области был реализован социально значимый проект помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции, «#МыВместе». В рамках акции было обслужено более 2300 заявок. Волонтеры доставляли пенсионерам продукты, лекарства, оплачивали коммунальные счета, оказывали психологическую помощь.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил слова признательности владимирскому педагогу и волонтеру. «Уважаемая Ирина Михайловна! Примите мои поздравления по случаю награждения знаком отличия «За благодеяние». Уверен, что ваш высокий профессионализм, глубокое понимание тонкостей вашей специализации позволят и дальше эффективно решать наши общие задачи, которые ставят перед здравоохранением Президент и Правительство России. Крепкого вам здоровья, оптимизма, добра!» – сказано в правительственной телеграмме.Знак отличия «За благодеяние» учрежден в 2012 году. В разные годы этого знака были удостоены Елизавета Глинка, Иосиф Кобзон, Ирина Винер-Усманова и другие известные личности. По решению Президента России Владимира Путина с июня 2020 года знаком отличия «За благодеяние» также могут награждаться волонтеры – за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, безвозмездную помощь людям, сохранение традиций милосердия и реализацию социально значимых проектов.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)