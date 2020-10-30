Перед судом предстанут четверо местных жителей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей. Молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Следствием установлено, что в сентябре текущего года обвиняемые, заранее договорившись, нашли на одной из улиц отечественный автомобиль, который не был заперт, проникли в него и похитили имеющее ценность имущество – магнитолу, динамки и аккумулятор. В этот же день один из фигурантов, действуя в одиночку, похитил аккумулятор с другого автомобиля.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил 7 000 рублей.Злоумышленники были задержаны через несколько дней после хищений. В содеянном они сознались, пояснив, что чужим имуществом собирались пользоваться самостоятельно.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Имущество возвращено собственникам.