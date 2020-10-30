Сегодня вступили в действие очередные изменения в губернаторский указ «О режиме повышенной готовности».
Сегодня вступили в действие очередные изменения в губернаторский указ «О режиме повышенной готовности».
Он обязывает перейти в режим самоизоляции беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями бронхолегочной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Напомним, что Она продлена до 15 ноября.
Находящимся в самоизоляции разрешены
обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.
Также теперь разрешено открывать предприятия общепит с 6 часов утра, а не с 8 - как было заявлено ранее. В ночное время им разрешено работать на вынос и доставлять заказы.