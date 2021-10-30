В марте текущего года мужчина проезжал мимо Чамеревского охотхозяйства и увидел самку лося. Не имея...

В марте текущего года мужчина проезжал мимо Чамеревского охотхозяйства и увидел самку лося. Не имея соответствующего разрешения, злоумышленник произвел несколько выстрелов из нарезного карабина в животное, охота на которое в указанное время года запрещена, сообщает пресс-служба прокуратуры.При помощи ножа мужчина снял с животного шкуру и приготовился к разделке мяса. Однако довести до конца начатое не удалось - на место прибыли сотрудники Госохотинспекции.Ущерб, нанесённый государству составил 80 тысяч рублей. Мужчина полностью его возместил. Кроме того, добровольно удовлетворены требования прокурора Судогодского района по исковому заявлению о возмещении вреда в размере 320 тысяч рублей, оказана материальная помощь Чамеревскому охотхозяйству в размере 100 тысяч рублей.Судом также назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей.