Автор нового путеводителя Владимир пешком Михаил Язынин рассказал о своих любимых городских...

Автор нового путеводителя "Владимир пешком" Михаил Язынин рассказал о своих любимых городских маршрутахВ эти выходные во Владимирской областной научной библиотеке прошла презентация книги моего коллеги, Михаила Язынина. "Владимир пешком". По улицам города с ним прогулялась наш корреспондент, Вера Куликова.Город надо познавать "ногами", гуляя по нему пешком, считает Михаил Язынин. В руках у известного владимирского журналиста авторский свежеотпечатанный путеводитель. Труд многих лет и пройденных километров. Вот здесь на Большой Московской 35 лет назад началась история областного владимирского телевидения, рассказывает журналист. А изначально этот замечательный особняк был построен владимирским губернатором, князем Иваном Долгоруковым.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- Здесь он пытался забыть свою трагедию. Безвременную кончину его жены, которая сгорела от чахотки. Замечательная красавица, актриса. И знаете, что еще очень интересно.Они познакомились друг с другом, когда играли в придворном театре Екатерины второй. А она приблизила к себе эту девушку потому, что ее отца убили бунтовщики Емельяна Пугачёва. Это очень напоминает "Капитанскую дочку" Пушкина. Правда, ведь?!Проходя через парк Липки, рассказывает Михаил, можно найти старые деревья. Вековая аллея ведет к Успенскому собору.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- Многие годы здесь был просто плац. Причем, земляное поле и бедные владимирцы совершенно не понимали, что с ним здесь делать, потому что осенью грязь, летом пыль. Но на нем проводились парады, смотры войск и все-таки решили здесь построить общедоступный парк и почти, как на советском субботнике гимназисты, например, тут рядом гимназия, участвовали в посадке деревьев.Название "Липки" парк получил не только из-за растущих в нем лип, поясняет Михаил. Более того, первыми здесь укоренились тополя.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- У слова липки есть второе значение. Почки липкие деревьев, так что и к тополям это тоже подходит.В старом парке есть еще одна историческая достопримечательность - старинный фонтан.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- Самый главный дореволюционный фонтан первоначально вовсе не был только украшением города Владимира и стоял он раньше совсем в другом месте на Соборной площади. Практически в ее средине. Практическое назначение его было, что из него брали воду водовозы и в бочках развозили по городу.Сегодня эту функцию выполняет городской водопровод. А чугунный фонтан радует своей исторической красотой. Как и это старинное здание бывшей мужской гимназии. Среди ее знаменитых выпускников - братья Александр и Николай Столетовы, художник Дмитрий Кардовский, учились в ней поэты Константин Бальмонт и мало известный сегодня, Сергей Рыскин. Автор знаменитого романса. Сам Рыскин был родом из Коврова. Во время учебы Рыскин жил в доме друга отца - купца Черникова. Кстати, этот особняк до сих пор сохранился и находится напротив Главпочтамта по адресу Подбельского, 1.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- Имя Сергея Рыскина- замечательного поэта, мало кому известно, а между тем песню, которую он написал, знает в России абсолютно каждый человек. Он написал "Живет моя отрада в высоком терему..."Оказывается, сюжет для песни подбросила сама жизнь.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- В Коврове был случай, когда купеческий сын полюбил одну дворянскую дочь и родители категорически был против их брака и тогда он ее действительно выкрал, родители просто рассвирепели и даже подали в суд на собственную дочь, которая забрала с собой какие-то сережки свои, колечки, как будто она похитила у них драгоценности. Но потом все успокоились, помирились, поженились. У них было несколько детей. Они жили и долго и счастливо!Чего не скажешь об авторе песни. Сергей Рыскин всеми силами стремился в литературу, печатался во многих московских изданиях, был отмечен как многообещающий талант. Но со временем поэт начал все чаще пить горькую и сгорел от туберкулеза, не дожив и до 35 лет. В наследство Сергей Рыскин оставил песни "Бродяга", "Ванька-Каин" и "Опускается тёмная ноченька". Хранит тайны и само здание бывшей мужской гимназии. Вот одна из них. Звонница домовой церкви Александра Невского. Они построена до революции и чудом сохранилось в советское время.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- В мужской гимназии, как и во всяком солидном учебном заведении была своя церковь, так называемая домовая церковь в честь святого князя Александра Невского. Она находилась внутри здания. Просто как одно из помещений, а снаружи была пристроена вот такая звонница на которой висели колокола и которая звонила к службе.Еще одну тайну автор раскрывает на страницах путеводителя. И касается она здания Исторического музея и возникновения вот этих изразцов.Михаил Язынин, автор путеводителя "Владимир пешком", журналист ГТРК "Владимир":- Когда строили музей, то изразцы для него привезли аж из Гороховца.Там сохранились даже до наших дней Палаты 17 века купцов Ершовых-Сапожниковых. Так вот потомкам и понадобились деньги и они разобрали одну из изразцовых печей, которых было в доме несколько и продали их строителям музея.Путеводитель для неспешных прогулок - это, скорее, записки уличного путешественника, а никак не научный труд.- Почему ты решил назвать путеводитель "Владимир пешком"?Да потому что сейчас по всей стране и в нашем городе тоже появились вот эти пешеходные зоны. Их я хотел, чтобы было еще больше и чтобы люди больше ходили пешком, чтобы увидеть красоту и вообще радоваться жизни, а не спешить куда-то.Михаилу Язынину, как журналисту есть, что рассказать о любимом городе, в котором он родился и вырос, чем несказанно гордится. Автор путеводителя "Владимир пешком" приглашает познавать родной город медленно, шаг за шагом проходя его историю и наслаждаясь его красотой.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир"