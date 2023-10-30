Семьи из Владимирской области приняли участие в шоу Три похода Семьи из Владимирской области...

Семьи из Владимирской области приняли участие в шоу "Три похода"Семьи из Владимирской области приняли участие в шоу от российского "Движения Первых" - "Три похода". Они отправились в путешествие по интересным местам родного региона. Главная задача шоу - показать, как провести время с семьей в пешем походе.Семьи Кузнецовых, Лукашовых и Лукьяновых посетили Дюкинские карьеры, леса Гусь-Хрустального района и белый карьер возле посёлка Мелехово. Учились вместе ориентироваться в сложных природных условиях, готовить еду на костре. Кстати, в проект от "Движения первых" может попасть каждый - достаточно оставить заявку на сайте "Три похода.Будьвдвижении.рф".- У нас были такие виды невероятные, как будто мы в Карелии. Артем, расскажи, что ты приготовил?-Очень вкусный суп шурпу и устроил дискотеку. А мы насладились прекрасными видами наших Мещёрских лесов.