В посёлке Балакирево Владимирской области установили модульную конструкцию для постройки поликлиники.

В посёлке Балакирево Владимирской области установили модульную конструкцию для постройки поликлиники.В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» заключили контракт на возведение учреждения стоимостью 28,7 миллионов рублей. Проект планируют завершить к декабрю текущего года.Прикрепиться к поликлинике смогут жители пгт Балакирево, а также ближайших территорий.Пациенты смогут воспользоваться услугами терапевтов, стоматологов, акушеров-гинекологов, а также посетить процедурные кабинеты.Напомним, что данная программа национального проекта действует с 2022 года и направлена на обеспечение доступности получения медицинской помощи в пунктах, где численность населения составляет 50 или менее тысяч человек. По данным источника, к 2025 году в стране построят 2 475 медицинских учреждений, отремонтируют старые здания, а также закупят новое, современное оборудование.