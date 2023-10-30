ДТП случилось в районе дома №8 на улице Добросельской. Снежным поздним вечером 28-летний водитель “Киа Серато” двигался в сторону улицы Нижегородской и выехал на встречу. Там он

ДТП случилось в районе дома №8 на улице Добросельской. Снежным поздним вечером 28-летний водитель “Киа Серато” двигался в сторону улицы Нижегородской и выехал на встречу. Там он столкнулся с автомобилем “Лифан”. Обе машины получили сильные механические повреждения. Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадали оба водителя, а еще пассажир “Лифана”. Авария произошла почти в