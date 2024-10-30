С 2025 года в Муроме начнет действовать туристический налог. Такое решение приняли местные депутаты вчера, 29 октября. В этот же день взимать проценты за заработок на туристах решили и во

С 2025 года в Муроме начнет действовать туристический налог. Такое решение приняли местные депутаты вчера, 29 октября. В этот же день взимать проценты за заработок на туристах решили и во Владимире. Уточним, туристический налог – не равно курортный сбор. Налог будут платить владельцы гостиниц, отелей, квартир и прочих помещений, предлагаемых гостям города для временного размещения.