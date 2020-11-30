В Екатеринбурге в возрасте 60 лет ушел из жизни Игорь Шифрин, передает . В Новой больнице отметили, что врач всегда действовал в интересах пациентов, а все этапы становления учреждения тесно ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-11-2020-izvestnyj-vrach-umer-v-ekaterinburge.html" target="_blank">Известный врач умер в Екатеринбурге</a> - В Екатеринбурге в возрасте 60 лет ушел из жизни Игорь Шифрин, передает . В Новой больнице отметили, что врач всегда действовал в интересах пациентов, а все этапы становления учреждения тесно ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-11-2020-izvestnyj-vrach-umer-v-ekaterinburge.html]Известный врач умер в Екатеринбурге[/url] - В Екатеринбурге в возрасте 60 лет ушел из жизни Игорь Шифрин, передает . В Новой больнице отметили, что врач всегда действовал в интересах пациентов, а все этапы становления учреждения тесно ..