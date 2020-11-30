Инвестиционный проект реализован при поддержке АО «Корпорация МСП», Гарантийного фонда Владимирской области и МСП Банка. Стоимость – порядка 400 млн рублей.

Переболевший коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вернулся к работе. Известно, что 1 декабря он примет участие в открытии предприятия по производству извести «Добрятинского карьероуправления» в Гусь-Хрустальном районе. Завод будет выпускать 75 000 тонн продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Инвестиционный проект реализован при поддержке АО «Корпорация МСП», Гарантийного фонда Владимирской области и МСП Банка. Стоимость – порядка 400 млн рублей. Ожидается, что на производстве появится 41 новое рабочее место.Напомним, что 13 ноября Владимир Сипягин объявил о положительном тесте на коронавирус. Спустя несколько дней, из-за ухудшения здоровья, его госпитализировали на лечение в Москву.