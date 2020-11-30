И это новый антирекорд. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 13 239. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (35

И это новый антирекорд. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 13 239. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (35 новых пациентов – антирекорд: летом меньше заболевало по всей области). На втором месте Гусь-Хрустальный (15 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (13 новых заболевших). Общая