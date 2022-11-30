В преддверии юбилея города.

На развитие Суздаля в 2023 году направят 1,9 млрд рублей. Деньги пойдут на благоустройство территорий. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своей пресс-конференции 29 ноября.Инвестиции в Суздаль в 2021 году составили порядка 500 млн рублей - это дороги, отдельные мосты, тротуары и так далее. В этом году бюджет порядка 900 млн рублей. В следующем году в наших бюджетах, в федеральном, региональном, муниципальном, заложен 1,9 млрд рублей. Два моста, очистные сооружения, ливневые канализации, тротуары, дорожки, освещение», — сообщил глава региона.В Суздале каждый год проходят около 56 крупномасштабных мероприятий. По заверениям властей, в 2024 году их планируется еще больше, так как в этот год город будет отмечать 1000-летний юбилей.Отмечается также, что с 1 января 2024 года Суздаль будет иметь звание новогодней столицы, поэтому благоустройство города должно быть на высшем уровне.