В текущем году в Вязниковском районе приобретено 17 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из бюджета выделено порядка двадцати миллионов рублей.

В текущем году в Вязниковском районе приобретено 17 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из бюджета выделено порядка двадцати миллионов рублей.По закону жильё детям-сиротам предоставляют по достижении 18 лет. В Вязниковском районе для данной категории граждан квартиры в течение года приобретали как в новостройках, так и на вторичном рынке.«Известно, что Государство обязано предоставлять своим гражданам социальные гарантии. Это основная цель его создания и существования. В первую очередь, данное обстоятельство проявляется, когда речь идет о самых незащищенных, в частности, детей-сирот. Отмечу, что в последние годы этому вопросу стали уделять более серьёзное внимание, в том числе, и правоохранительные органы, которые четко встают на сторону сирот, защищая их законные права», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.