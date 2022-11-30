В селе Илейкино Киржачского района Владимирской области запущен мобильный интернет МТС, скорость достигает 50 Мбит/с. Связь доступна почти 100 жителям, а также посетителям местной турбазы с ..

В селе Илейкино Киржачского района Владимирской области запущен мобильный интернет МТС, скорость достигает 50 Мбит/с. Связь доступна почти 100 жителям, а также посетителям местной турбазы с форелевым прудом.Местным жителям и туристам, абонентам оператора стали доступны все современные цифровые сервисы: онлайн-подача документов через Единый портал госуслуг, налоговые платежи, оплата коммунальных услуг, покупки в интернет-магазинах, звонки по видеосвязи, просмотр сериалов, фильмов и телепрограмм в онлайн-кинотеатрах, удаленная учеба и работа.«Илейкино - малое, отдаленное от областного центра село, базовая станция в котором обслуживает также дачников из расположенных в округе СНТ. Многие остаются на длительное и постоянное проживание, уезжая от суеты больших городов. Сейчас можно удаленно работать и учиться, вести бизнес в сети, не беспокоясь, что что-то «зависнет». Благодаря очень красивым пейзажам, большому пруду с форелью и сигом на местную базу «Приозерная» едут туристы со всей Владимирской, Московской области и Москвы. А это уже «цифровые» путешественники, которые стараются быть на связи даже в отпуске. Таким образом, село стало более привлекательным в этом смысле», – рассказал директор МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.