Сейчас в больнице развёрнуто 52 койки для лечения пациентов с COVID-19. На инвазивных ИВЛах здесь находится пока всего два пациента.

Аппарат искусственной вентиляции лёгких подарила Межрегиональная общественная организация содействия развитию культуры, искусства и науки «Меценаты Отечества» владимирской клинической больнице скорой помощи.«Также общественники организовали в стенах учреждения выставку картин студентов кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации ВлГУ», - рассказали редакции «33Live.Ru» о благотворительной акции в пресс-службе Белого дома.Напомним, что сейчас в больнице развёрнуто 52 койки для лечения пациентов с COVID-19. Кроме подаренного оборудования, 29 декабря в «скорую помощь» поступило ещё 10 аппаратов.«Теперь все реанимационные койки медучреждения оснащены нужным оборудованием», - уверяют в департаменте здравоохранения.На инвазивных ИВЛах здесь находится пока всего два пациента. Однако потребность в искусственной поддержке пациентов может вырасти в любой момент.