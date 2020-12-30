По информации департамента здравоохранения, из 1300 доз поступившей вакцины «Спутник V» привиты 1100 жителей региона.

По информации департамента здравоохранения, из 1300 доз поступившей вакцины «Спутник V» привиты 1100 жителей региона.«Сегодня, 30 декабря, или после 4 января в регион должна поступить третья партия препарата в размере от одной тысячи доз должна поступить в регион. Активная вакцинация начнётся сразу после новогодних каникул», - поделились подробностями в обладминистрации.Ранее сообщалось, что в январе область ждёт крупная