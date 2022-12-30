Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала Строительство дорог и проблемы с общественным транспортом. В этом году владимирцы так и не дождались 5 новых троллейбусов, эпопея с закупкой

Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала Строительство дорог и проблемы с общественным транспортом. В этом году владимирцы так и не дождались 5 новых троллейбусов, эпопея с закупкой автобусов, за которой мы следили в течение года завершилась, но город по-прежнему нуждается в дополнительном транспорте. Дорожные и транспортные итоги года подведем в нашем материале. В начале 22-го года