Депутаты Заксобрания области проверили ход строительства Рпенского проезда. Парламентарии прямо на месте оценили, как идут работы. Директор подрядной организации сообщил народным

Депутаты Заксобрания области проверили ход строительства Рпенского проезда. Парламентарии прямо на месте оценили, как идут работы. Директор подрядной организации сообщил народным избранникам, что от общей суммы контракта, а это примерно 2 миллиарда 333 миллиона рублей, более половины средств уже израсходованы. Почти на 60 процентов объект готов. Алексей Немков, гендиректор «Дорожно-строительного управления №3» При этом пока