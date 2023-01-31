Смотрите Вести в 14.30: как мужской хор Спасо-Ефвимиева монастыря оживил фрески? Главные...

Смотрите "Вести" в 14.30: как мужской хор Спасо-Ефвимиева монастыря "оживил" фрески?Главные новости к этому часу:Скорая приедет не скоро.В посёлке Вольгинском жители по несколько часов ждут медпомощь. Как решают вопрос следком и прокуратура?Белокаменный ил каменный?Общественники и архитекторы опасаются, что железнодорожный вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской архитектуры. Что в проекте?Как звучит Суздаль?И как мужской хор Спасо-Ефвимиева монастыря "оживил" фрески?