На мужчину завели уголовное дело. Он признался в содеянном.

Во Владимире строитель украл у хозяина квартиры два телевизора и смеситель. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже, в которой он заподозрил мастера по ремонту квартир. На начальном этапе стороны договорились о выполнении ряда работ. Однако в конце москвич остался недоволен результатом и принял решение не доплачивать часть денег. Владимирца такой расклад не устроил. В один из дней он приехал забрать инструменты, вместе с которыми стащил вышеуказанное имущество.Опера задержали 49-летнего жителя Суздальского района. Похищенное изъяли. На мужчину завели уголовное дело. Он признался в содеянном.