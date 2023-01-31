Во Владимирской области запели фрески древнего монастыря. Под сводами Спасо- Преображенского...

Во Владимирской области "запели" фрески древнего монастыря.Под сводами Спасо- Преображенского собора- "Херувимская". В исполнении мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря. Слёзы на глазах слушателей. Это наиболее частая реакция на великолепные голоса.- Люди, видимо, глубокие. И голоса соответствующие. Очень красивые голоса. Я никогда такого не слышала. Мне очень понравилось.Так звучит Суздаль. Слова поклонников о коллективе. Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря - важная часть его современной истории. И его "голос". Спасо-Евфимиева обитель- сплетение эпох и судеб. Твердыня наследия и веры. Здесь покоится национальный герой России Дмитрий Пожарский. А под сводами Преображенского собора - рака с мощами основателя монастыря Святого Евфимия. Он заложил его в середине 14-го столетия и был первым игуменом. Главный храм - монументальный и строгий - возведен в конце 16-ого века. Удивительные фрески кисти Гурия Никитина - одного из лучших русских мастеров- гордость храма. Артель расписывала собор в 1689-ом. Спасо-Евфимиев монастырь - знаменитый музейный комплекс. Но как и века назад- духовный центр. Службы здесь проходят регулярно, рассказывает наш земляк Антон Пахомов, художественный руководитель хора. Его первый тенор. Антон Пахомов- выпускник Нижегородской консерватории.Антон Пахомов, художественный руководитель мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря:- Храм строился для молитвы. Это его основное назначение. Здесь очень много народу, много туристов, много прихожан, много посетителей. Мы хотим напомнить им о этой красоте , о духовности, о молитве. И я думаю, у нас это получается.- Отче наш... да святится имя Твое!В этот храм впервые попал в 17 лет, рассказывает уроженец Нижнего Новгорода, солист хора Александр Песцов. Музыка - его жизнь. Как и для всех участников коллектива. У каждого здесь- высшее музыкальное образование.Александр Песцов, солист мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря:- Уникальность этого собора в то, что здесь нет иконостаса- позволяет людям полностью насладиться акустикой этого храма. Мы уже настолько спеты, что понимаем даже по вдоху уже друг друга.Увидеть Суздаль и услышать хор Спасо-Евфимиева монастыря приезжают из разных городов. Едут- за чувством Родины, истории, силами духовными.- Понравилось очень здесь. Хорошая акустика. Благостное очень чувство.Сергей Смирнов, заслуженный художник России, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова:- Духовно это всё исполнено. Замечательно. Намолено за многие века. Так сложилось, что Владимиро-Суздальская земля она исконная для нашей духовности, веры.Мария Платанюк:- Тысячелетний Суздаль- рекордсмен по количеству храмов на один квадратный километр. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи - объект культурного наследия федерального значения, возведена в 1720-ом. Церковь находится недалеко от Торговой площади, рядом с оборонительными валами суздальского кремля. Именно в этом храме можно услышать, как поют... фрески.Горящая свеча - пока единственный источник света. А духовная музыка звучит в алтаре храма Иоанна Предтечи. Церковные песнопения в программе "Поющие фрески" объединили с игрой света и тени на иконах и фресковой росписи. Итог- программа необыкновенной духовной силы. Для тех, кто хочет слушать, смотреть и чувствовать сердцем.Антон Пахомов, художественный руководитель мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря:Мы пропеваем иконы и образы в той или иной молитве. Мы показываем смысл этих фресок в наших песнопениях*Идея родилась во время пандемии, рассказывает её автор Антон Пахомов, художественный руководитель хора Спасо-Евфимиева монастыря. Главная мысль "Поющих фресок"- оставить человека наедине. С собой и Богом. Дать надежду. Укрепить веру."О, Всепетая"... Одно из самых мощных духовных произведений. Стихи святителя Николая Сербского, музыка нашего современника Григория Григорьева. Композитор- большой друг суздальского хора Спасо-Евфимиева монастыря.Олег Привалов, солист мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря:- Мы впервые исполнили для посла Сербии. Она использовалась и в сериале "Борис Годунов", как лейтмотив.С восторгом приходят и с восторгом ещё большим уходят после. Аплодировать не принято в храме, но некоторые просят и аплодируютСвященник Михаил Тимофеев- настоятель храма Иоанна Предтечи и... активный участник проекта. "Поющие фрески"- отражение глубинного мира всего православия - поддержала Владимирская епархия.Священник Михаил Тимофеев, настоятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи г. Суздаля:- Очень важно, что эти песнопения - это ещё молитвы. Люди молятся. Мы здесь молимся, потому что молитва - это общение с Богом. Это не просто концерт.В таком формате хор Спасо-Евфимиева монастыря существует уже 3 года. Коллектив- активный участник масштабных музейных и театральных проектов. Он открывает выставки Владимиро-Суздальского музея-заповедника, принимает участие в фестивалях духовной музыки, выходит на "ледовую сцену" в постановке "Смешные человечки" по Достоевскому. Зрители после премьеры замечали: "услышали горний мир". Их голоса напоминают о вечном. Песнь, молитва, миссия. В их творчестве они едины.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".