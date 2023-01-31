Во Владимирской области жители посёлка Старый двор опасаются остаться без больницы. Жители села...

Во Владимирской области жители посёлка Старый двор опасаются остаться без больницы.Жители села Старый Двор Суздальского района опасаются что их участковая больница может быть ликвидирована. Люди заявляют, что после оптимизации, от медучреждения останутся только стены, а лечиться им придется в районной больнице за десятки километров от дома. В ситуации разбирался Александр Сыпченко.В этих обветшалых помещениях еще недавно располагались кабинеты физиолечения, гинеколога и педиатра. Поликлиническое отделение Стародворской больницы обслуживало более 6000 тысяч человек. Сегодня здание практически пустует, врачей и медсестер почти не осталось, во многих палатах - грибок и антисанитария.Татьяна Климычева, староста села Цыбеево:- Справку нужно взять детям в школу, анализы нужно пройти, направление к узким специалистам взять. Это куда мы пойдем?Жители Старого Двора и соседних населенных пунктов рассказывают, что проблемы начались после реорганизации их больницы и присоединения к Суздальской ЦРБ. Часть медицинских услуг сразу же стала недоступна. Впереди - полная ликвидация первичного звена, уверена Алла Инякина.Алла Инякина, член инициативной группы:- Люди жалуются на то, что нам сейчас в данный момент если прикроют дневной стационар и естественно это приведет к тому, что начнут увольняться специалисты и их вынуждать будут, будут делать такие ставки, что все специалисты будут уходить и естественно уже тогда ее закроют.Помимо стоматолога и детского врача в штате есть фельдшер, правда теперь он принимает пациентов не в самом здании, а прямо во дворе больницы, но в так называемый передвижной ФАП люди явно не торопятся. Говорят, там тесно и холодно. Единственная альтернатива - лечиться в райцентре, за десятки километров от села.Татьяна Матвеева, , жительница села Старый Двор:- Много очень инвалидов, которым нужна лечебная помощь, 2 раза в год мы должны капаться, колоться, какие-то процедуры проходить, обязательно у кого хронические заболевания.Ирина Леженина, жительница села Старый Двор:- На таком морозе приходить сюда или ехать куда-то в Суздаль, когда например автобус идет в 9 часов, а назад он идет только в 5 и кругом одни очереди это очень тяжело.Олег Гридин, житель села Старый Двор:- Больница существовала практически без забора, вдруг 2 года назад появляется забор и теперь закрывается больница, значит что, какой-то хозяин новый появляется уже где-то на горизонте.В администрации Суздальского района уверяют - ни о каком закрытии Стародворской участковой больницы не может быть и речи. Здание, которому всего 30 лет должно исправно функционировать, а врачи и медперсонал должны быть обеспечены необходимыми условиями для работы. Дневной стационар откроют по месту прежней прописки.Татьяна Срибная, первый заместитель главы администрации Суздальского района по внутренней и социальной политике:- В этом году планируется подготовить проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта в Стародворской больнице. Разбрасываться такими помещениями никто никому не позволит и это вообще нецелесообразно, нерационально, поэтому больница будет сохранена, отремонтирована и отлицензирована.Примерная стоимость подготовки проекта и самих работ более 35 миллионов рублей. Но когда эти работы начнутся пока неизвестно.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир