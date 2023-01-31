Жители улицы Жуковского против точечной застройки на территории садового товарищества. Окна этих девятиэтажек выходят прямо на СНТ «Текстильщик». Именно здесь застройщик планирует

Жители улицы Жуковского против точечной застройки на территории садового товарищества. Окна этих девятиэтажек выходят прямо на СНТ «Текстильщик». Именно здесь застройщик планирует возвести два семнадцатиэтажных дома на 531 квартиру. Грунт рыхлый. Местность болотистая. Люди переживают, что если рядом возведут высотки, старые панельки могут обрушиться. Елена Орлова, жительница дома №18 Вот этот грунт – все насыпное.