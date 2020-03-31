31.03.2020

2020-03-31 23:20:11

Регистрацию браков и разводов Минюст отложит до конца карантина

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.

Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов, сообщило РИА-Новости.

Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.

Владимирские ЗАГСы с 30 марта по 3 апреля работают в режиме выходных, регистрируют браки и разводы по ранее поданным заявлениям, а также выдают свидетельства о рождении и смерти.

Уточняется, что остальные услуги временно не оказывают и консультаций не проводят.