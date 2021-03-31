За его плечами - сотни потушенных пожаров и спасённых жизней.

Под звуки сирен и под струями воды! Так проводили на пенсию Алексея Калабзина пожарные Кольчугино. В пожарно-спасательном гарнизоне он прослужил больше четверти века. За его плечами - сотни потушенных пожаров и спасённых жизней. "Своими руками, действиями и поступками он внёс огромный вклад в развитие Кольчугинского гарнизона, чем заслужил огромный авторитет перед сослуживцами и уважение руководства", говорится в его официальной характеристике.