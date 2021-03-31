В адрес поставщика опасной еды и заведующих внесены представления об устранении нарушений.

В Коврове в детских садах №19 и №32 в компотных смесях из сухофруктов найдена плесень. Нарушение выявлено местной прокуратурой в результате проверки дошкольных образовательных учреждений на соблюдение требований при организации питания воспитанников.Также в банках с консервированными помидорами была нарушена герметичность крышек.Как сообщает надзорное ведомство, использование указанных продуктов могло привести к отравлению детей.В адрес поставщика опасной еды и заведующих внесены представления об устранении нарушений.