Помочь буринской библиотеке. Жители области собирают книги для поселковой библиотеки Вязниковского района. На прошлой неделе там случился пожар. Деревянное здание сгорело. Книжный фонд

Помочь буринской библиотеке. Жители области собирают книги для поселковой библиотеки Вязниковского района. На прошлой неделе там случился пожар. Деревянное здание сгорело. Книжный фонд придётся восстанавливать. Как сообщают в региональном МЧС, предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. Пока местные власти подбирают для библиотеки помещение из муниципального фонда. Учреждения культуры Владимирской области объявили сбор книг