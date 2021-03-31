Фигурантка похитила деньги со счета в банке, принадлежавшего пожилой женщине, за которой она ухаживала.

В УМВД России по городу Владимиру обратилась жительница Камешковского района, сообщившая о хищении 400 000 рублей с банковского счета её умершей матери.После проведенной проверки следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Следователями и оперативниками проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств хищения и личности злоумышленника.В результате по подозрению в совершении мошенничества была задержана 51-летняя жительница областного центра.Установлено, что фигурантка в течение некоторого времени ухаживала за пожилой женщиной. Пенсионерка оформила на сиделку доверенность, по которой последняя могла получать деньги со счета, покупать продукты и лекарства. После того, как пенсионерка умерла, фигурантка обналичила имевшиеся на счете деньги и забрала их себе.В содеянном женщина призналась.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.