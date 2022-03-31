Во Владимирской области продолжается снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией....

Во Владимирской области продолжается снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом 31 марта сообщила начальник отдела организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Светлана Григорян на еженедельном брифинге по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской области.Официальный представитель медицинского ведомства сообщила, что только 9 процентов ПЦР-тестов дают положительный результат на коронавирус. Для сравнения: месяц назад этот показатель составлял 53 процента."За этот период в медицинских организациях региона было свернуто свыше 800 ковидных коек. В регионе активизировано восстановление объемов оказания плановой медицинской помощи. В частности, 4 апреля для этих целей открывается хирургический корпус Областной клинической больницы, где ранее располагался ковидный госпиталь. В этот же день будет восстановлено оказание плановой медпомощи в Городской клинической больнице №5 г. Владимира по профилям «терапия», «оториноларингология», «офтальмология» и «пульмонология"– отметила Светлана Викторовна.Представитель медицинского ведомства рекомендовала еще не привившимся от Covid-19 жителям региона обязательно пройти первичную вакцинацию, а тем, кто привился около полугода назад, – сделать ревакцинацию. Эти меры помогут предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и обеспечат коллективную иммунную защиту. Вся необходимая информация о региональных пунктах вакцинации размещена на официальном сайте Департамента здравоохранения.На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 647 тысяч жителей области, завершили полный курс вакцинации свыше 624 тысяч человек, а более 113 тысяч граждан ревакцинировались.Ранее сообщалось, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки, общеобразовательных учреждениях региона отменили отменили ковидные ограничения.Фото: freepik