Меры не распространяются на международные перевозки, автобусы, перевозку еды, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, почты, спецтехнику и автомобили военных.
На 16 улицах Коврова на месяц ограничат движение грузовиков. Мэрия прибегает к запрету ради сохранения дорог.
С 1 апреля по 1 мая большегрузы с массой свыше 8 тонн не смогут проехать по следующим дорогам:
Свыше 4-х тонн – по остальным дорогам города.
Меры не распространяются на международные перевозки, автобусы, перевозку еды, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, почты, спецтехнику и автомобили военных.