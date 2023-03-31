Меры не распространяются на международные перевозки, автобусы, перевозку еды, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, почты, спецтехнику и автомобили военных.

На 16 улицах Коврова на месяц ограничат движение грузовиков. Мэрия прибегает к запрету ради сохранения дорог.С 1 апреля по 1 мая большегрузы с массой свыше 8 тонн не смогут проехать по следующим дорогам:Свыше 4-х тонн – по остальным дорогам города.Меры не распространяются на международные перевозки, автобусы, перевозку еды, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, почты, спецтехнику и автомобили военных.