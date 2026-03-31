Гостиница. Мужик, расплатившись за ночлег, выходит на улицу, вдруг хлопает себя по лбу и возвращается назад. Поднимается на этаж, где ночевал, подходит к своему номеру - а дверь уже заперта. И из-за этой двери доносятся голоса
горничной и ещё какого-то мужика:
- А ну-ка, белочка моя - эти вот штучки мягенькие, это чьи?
- Хи-хи-хи, это мои...
- А эта вот штучка мохнатенькая - это у нас чьё?
- Ой-ой, хи-хи, это моё... А вот это, зайчик мой, вот это розовенькое, длинненькое - это у нас чьё?
- О-о-о, это моё...
Мужик не выдерживает и стучит в дверь:
- Алё, вы там если найдёте... тоже длинненькое, но чёрненькое... так это моё. Я там это... зонтик забыл.
еще анекдот!