Космическая стыковка двух экспозиций в РАНХиГС. Именно так можно охарактеризовать события, которые произошли во Владимирском филиале Президентской академии. Чуть больше двух месяцев в

Космическая стыковка двух экспозиций в РАНХиГС. Именно так можно охарактеризовать события, которые произошли во Владимирском филиале Президентской академии. Чуть больше двух месяцев в стенах учебного заведения работала выставка экспонатов космонавтики. Представлены на ней приборы и устройства с космического корабля, личные вещи знаменитых космонавтов, документы, фотографии. Каждый из предметов – уникален. Виктор Советов, учёный секретарь учёного